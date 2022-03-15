Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak. .