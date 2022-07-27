Cumhurbaşkanlığı açıkladı: İşte en kolay iş bulunan 10 meslek

Türkiye'de kolay iş bulan 10 meslek belli oldu. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi istihdam verilerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu'ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'na göre en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek şöyle:

1- TIP: Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

2- ECZACILIK: İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

3- ODYOLOJİ: İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.

4- FİZYOTERAPİ: Bu bölümden mezun olanların ilk altı ayda iş bulma oranı yüzde 57.8. Öğrencilikte ise yüzde 5 dolayında iş bulma ihtimali bulunuyor.

5- HEMŞİRELİK: Mezunların ilk altı ayda yüzde 56.8 oranla iş bulabildiğini söyleyebiliriz. Hemşirelikte kamuda iş bulma olasılığı yüzde 50.

6- PİLOTAJ: Havacılığın gelişmesiyle pilotluk aranan mesleklerden biri haline geldi. Yüzde 56.5 oranıyla pilotaj mezunları altıncı sırada bulunuyor. Öğrenciyken iş bulanların oranı ise yüzde 4.

7- PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: Son yılların gözde bölümünün ilk altı aylık sürede iş bulabilme oranı ise yüzde 55.9.

8- ÖĞRETMENLİK: Öğretmenlik mesleği genel başlık altında toplanmış, bölüm ayrımı yapılmamış. Mezunların altı ayda iş bulma oranı yüzde 55.6, bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11.4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 dolayında.

9- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: Yeni mezun bir mühendisin altı ayda iş bulma olasılığı yüzde 55.2, öğrencilikte iş bulma oranı ise yaklaşık yüzde 8.6.

10- SAĞLIK HİZMETLERİ: Bölüm mezunlarının altı aylık sürede iş bulma oranı yüzde 54, bir yıllık sürede iş bulma oranları yüzde 15.7, okurken iş bulma oranları ise yüzde 11.6. .