'Cumhurbaşkanı ödeneği’ ek bütçe teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu’nda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Kabul edilen önergeye göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "01.08-Cumhurbaşkanı Ödeneği" ekonomik kodlu tertip hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "01-Personel Giderleri" ile "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek. Buna bağlı olarak maddeye bağlı cetvelde yer alan tutarlar da değiştirilecek.

Önergeyle cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artırılmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanıyor. AA .