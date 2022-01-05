Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde kaç zamlandı?

Memur ve memur emeklilerine yönelik zamlar açıklanırken vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğunu ve yüzde kaç zam yapıldığını merak ediyor...Cumhurbaşkanı kaç lira maaş alıyor? Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam geldi?

2022 yılının ilk iş gününde piyasalar emekli ve memur maaşlarının ne olacağı konusuna odaklandı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammına yönelik açıklamada bulundu.

Memur ve memur emeklilerine yönelik zamlar açıklanırken vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğunu ve yüzde kaç zam yapıldığını merak ediyor...

Cumhurbaşkanı kaç lira maaş alıyor? Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam geldi?

Memur ve emekli maaş zammı ne olmuştu?

Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncellediğini duyurmuştu.

Memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam almıştı?

Yeni düzenleme ile birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanının maaşı ne kadar?

Yeni zamlardan sonra vatandaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğu ve yüzde kaç zam yapıldığını da merak etmeye başladı.

Yeni yılda asgari ücretli, memur ve işçinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Asgari ücretli yüzde 50, memur yüzde 30.5, emekli yüzde 25.48 oranında zam alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 zamlandı.

Erdoğan'ın maaşı yüzde kaç zamlandı?

2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 oranında arttı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.