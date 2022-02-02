DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kamala Harris, Kongre'nin basıldığı gün ölümün eşiğindeydi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Davutoğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
Johnson and Johnson, Kızılderililere 665 milyon dolar tazminat ödeyecek
Herkes memleketinde yaşasaydı megakent hangi şehir olurdu?
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Beşiktaş'tan transfer bombası Lacazette
Gedson Fernandes Başakşehir'de!
Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MSB duyurdu! 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi
Sıcak gelişme! Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Arjantin - Kolombiya maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İsrail-BAE: Herzog ziyareti sırasında Husilerden füze saldırısı
'Kırım'ı geri alacağız diyorlar... NATO ile mi savaşalım?'
Müslüman sürücüyü öldüresiye döven New York polisine dava

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Saat Önce
2022-02-02 07:19:15
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı

ERFELEK'TE BİR TAŞINMAZ ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş