Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanından Umre ziyareti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana ciddi krizlerinden birinin yaşanmasına yol açan Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devrinin ardından iki günlüğüne Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.