Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Ürdün'de temaslarda bulunacak. Erdoğan, başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği Ürdün ile devam edecek. Ziyaret, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Ürdün'e yapacağı ikinci ziyaret olma özelliği taşıyor.

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından başkent Amman'da resmi törenle karşılanacak.

Önce baş başa görüşecek iki lider, ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek. El Hüseyniye Sarayı'ndaki görüşmelerde Türkiye-Ürdün ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başta ticaret ve turizm olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin daha da artırılması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de masada olacak. Liderler özellikle İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafı konuşacak. Sorunun kapsamlı ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması için görüş alışverişinde bulunulacak.

Suriye'deki kriz de ele alınacak

Türkiye ve Ürdün en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Bu çerçevede Erdoğan'ın Ürdün kralı ile görüşmesinde Suriye'deki kriz de ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkan bir diğer başlık olacak.

Erdoğan, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi adına Türkiye'nin yürüttüğü çabaları anlatacak. .