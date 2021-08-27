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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde 300 bin Afgan var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şuanda İçişleri Bakanlığı'mızın resmi kayıtlarında ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-27 10:37:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde 300 bin Afgan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Tabii dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Malum 72 kişinin şu ana kadar belirlenen, insanın öldüğü bize gelen bilgilerde. Bunların içerisinde tabii Taliban'dan da ölen söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içinde böyle bir adımı atmış olması da, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına milletçe geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim şu anda önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesi.

- 20 yıldır Türkiye, gerek devletiyle gerek sivil yatırımcılarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Altyapı, üstyapı tüm çalışmalarda gerekli olan adımları atmıştır. Bu karar doğrultusunda biz tahliyeleri en hızlı şekilde tamamlayacağız. İlgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Gerek istihbaratımız, gerek savunma bakanlığımız, gerek dışişleri bakanlığımız bu sürecin yakın takipçisi konumundayız.

TALİBAN'LA TEMAS DEVAM EDİYOR MU?

- Değerli arkadaşlar, kimlerin nasıl, ne tür, bu konuda eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı mafuzdur. İstediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de nerede, kiminle, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımızla ilgili kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yok. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil Havalimanı içerisindeki askeri bölüme taşıdık. Büyükelçiliğimiz o bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyorlar. Görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme 3.5 saat süren bir görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde arkadaşlarımız sürdürdüler.

- Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir, bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden yapmak mümkün değil. Diplomasi diyorsanız, bu insanlara şunu söylemek lazım; işte diplomasi budur. Bunu kimler yürütür? Dışişleri yürütür, siyasiler yürütür.

"ÜLKEMİZDEKİ AFGAN SAYISI 300 BİN"

Şuanda İçişleri Bakanlığı'mızın resmi kayıtlarında ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin. Göç olayında çok hassasız. Her yeri duvarlarla örüyoruz.

"AFAD HER TÜRLÜ AFET MÜCADELESİNİ YÜRÜTÜYOR"

BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik. AFAD topladığı yardım ve devletimizin verdiği destekle her türlü afet mücadelesini yürütüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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