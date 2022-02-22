DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 1,2 azaldı
Rus borsasında en sert düşüş
Ferrari SUV Purosangue fiyatı ne kadar? 2022 Ferrari Purosangue ne kadar?
Avrupa Birliği’nden Rusya'ya ilk yaptırım
Savaşın ayak sesleri! Donetsk’te patlama duyuldu
Rusya: Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimiz sürecek
İngiltere'den yaptırım kararı: 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacak
İngiltere'den 5 Rus bankasına yaptırım!
Survivor All Star'ın gönüllüsü Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?
Evlilik Hakkında Her Şey'in konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman yayınlancak?
Rusya'ya destek veren ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Rusya'nın yanında?
Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler?
Siirt'te deprem! Siirt'teki depremin şiddeti nedir? Siirt'teki depremde can ve mal kaybı oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Bahçeli'nin bahsettiği Tarkan'ın amcası Fethi Tevetoğlu kimdir?

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

1 Saat Önce
2022-02-22 15:12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Tüm Senegal makamlarına bu sürece destek gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İlişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak irade 1 milyar dolara ulaşacak, işbirliğimiz devam edecek.

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Dakar Büyükelçiliğimiz dünyaya örnek bir büyükelçilik olacak.

"İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş