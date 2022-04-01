DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ramazan mesajı
AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Almanya’da yedek subay hakkında Rusya'ya ajanlık davası
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
'Petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz'
Avustralya'da sağanakların yol açtığı selde 3 kişi öldü
Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamlı mı gelecek?
Adem Özen’den Ramazan’a girmeden ihtiyaç sahiplerine yardım
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm izle
Polonya'da COVID-19 artık 'grip muamelesi' görecek
İstanbul için fırtına uyarısı
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
İzmir Çeşme orman yangını | Yangın nerede hangi mahallede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

1 Saat Önce
2022-04-01 18:35:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş