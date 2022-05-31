Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nargileye karşı hazırlık yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, 'Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bilinen sigara markaları yerine, nargile, puro, elektrik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak istenenler de yok değil ama biz hepsinin de farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

Biz milletimizi çok seviyoruz, insanımızı çok seviyoruz. Eğer gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki seni sevdiğimiz için özellikle gel sigarayı bırak. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan kurtarmak. Burada da bir ufak sigara müzesi kurduk. Karşımdaki tabloya baktığım zaman baya güzel işler yapmışız. Bizde de araçta falan sigara kullanmak yasak ama herkes uyuyor mu maalesef. Araçta giderken bakıyorum, hem araba kullanıyor, bir eliyle de sigara içmeye devam ediyor. Ben işaret ediyorum at at diye, o şekilde devam ediyor.

"HEM KURU HEM SULU İÇİYORLAR"

Stadyumlara bakınca kusura bakmasın vatandaşım, sigara içiyor. Bu kurusu, sulusu da var. Biraysa bira farklı onları da içenler var, hem kuru hem sulu.

YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Elektronik sigara vs diyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Elektronik sigara denilen, öbüründen daha farklı değil. Çok acımasız aslında, zarar vermeye devam ediyor. Hem keseye hem vücuda, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine çok daha fazla zararı var, bu zarardan da milletimizi kurtarmak için ona yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Onu da başarmamız lazım.

"HEM SULUDA HEM SİGARADA VERGİYİ ARTIRIYORUZ AMA ALMAKTAN GERİ DURMUYORLAR"

(Vergiyi) Devamlı artırıyoruz, bundan dolayı da rahatsızlar, hem suluda artırıyoruz hem sigarada artıyoruz. Aç sefil ama rakıyı almaktan birayı almaktan geri durmuyor. Ne yazık ki doktor kardeşlerimin de gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor. Doktor dediğimiz zaman bana göre doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım. .