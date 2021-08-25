Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar sorumluluk üstlenmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli' dedi.
2021-08-25 10:17:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu”na video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor. Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli."
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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