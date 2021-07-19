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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

3 Saat Önce
2021-07-19 16:25:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

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Özel uçakla yerel saatle 15.40'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ercan Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş ile KKTC'de bulunan yabancılar sevgi gösterisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Kıbrıs meselesinin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kalabalık bir heyet de eşlik edecek.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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