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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR test sonucu açıklandı

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yapılan PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-10 19:07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR test sonucu açıklandı

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Yarın rutin programına döneceğini düşünüyorum"

Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" dedi. .

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