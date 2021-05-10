Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah’tan ''Mescid-i Aksa'' görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede 'İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu' belirtti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemine vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefonda görüştü. Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı; Filistin'e destek için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemi vurgulandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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