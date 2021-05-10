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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah’tan ''Mescid-i Aksa'' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü.

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10.05.2021 23:15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah’tan ''Mescid-i Aksa'' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede 'İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu' belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefonda görüştü. Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı; Filistin'e destek için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemi vurgulandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan