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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin lideri Abbas’tan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin lideri Abbas’tan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geld

2 Saat Önce
2021-07-10 16:04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin lideri Abbas’tan kritik görüşme

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Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımların ele alındığı belirtiliyor.

İki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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