DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli
Borsa rekorlara imza attı
Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?
TÜİK’ten ‘TÜFE’ iddiaları hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
AB-Rusya doğalgaz kavgası; 'Silah olarak kullanılıyor'
BM'den Sudan ordusuna yönetimden çekilmesi çağrısı
A Milli Takım kadrosu açıklandı
Sanayi ihracatında tarihi zirve; en büyük müşteri Almanya
Fransa'daki rahipler: Kilise ceza verilmesini engelledi
ANALİZ: Bosna’da Savaş Olur mu?
Anıtkabir’e Giden Bisikletlilerin 3.Gün Rotası ‘Bursa Atatürk Evi’ oldu
Alman sanayi üretiminde derin kriz
7 Kasım Pazar İstanbul hava durumu | İstanbul'da Pazar günü hava nasıl olacak?
Ünlü aktör Kirk Douglas’a cinsel saldırı suçlaması

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gittiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

16 Dakika Önce
2021-11-05 18:17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş