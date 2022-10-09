Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet de etti.
2022-10-09 14:54:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni öncesinde Galataport'a gitti.
Burada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. .
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