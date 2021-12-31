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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurunun yeniden oynaması geçici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-31 11:50:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurunun yeniden oynaması geçici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarıp büyüme rotasına sokma mücadelesi veriyoruz.  Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur.  Hafta başından itibaren istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

Ekonomi anlayışımızı şu iki kavram üzerine yerleştirdik: Güven ve istikrar.

Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz.Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar.

Mevduatlarala dövizden kendi paramıza ciddi dönüş başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını istiyorum ve tavsiye ediyorum. Yastıkaltında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak gücümüz o kadar artacak.

Kendi ülkemizde en yakın çevremizde bile hala faizle hareket etmeyi savunuyorlar. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız.

Bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok.

Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP'nin başındaki zat, terör örgütü ile kurduğu ilişki etkisiyle kamu kurumlarını basmayı bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi.

Dürüst değil, kalibresi bozuk, cibilliyet bozuk.

TÜİK randevu vermedi, 'MB'de içerde başka dışarda başka hareket ettiniz' dedi.

Emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor.

Son örneği MEB'de yaşadık. CHP milletvekilleri, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmadı. Komisyon üyeleri bakanlığa davet edildiler, ama iştirak etmediler. CHP'nin amacının orada bakan ile eğitim meselesini konuşmak olmadığını göstermeye bu örnekle yeterli. Kendi evladının evine bile randevu almadan gidemeyen Kılıçdaroğlu'nun amacı kaos çıkarmak.

Devletin kurumlarını yozlaştırmak asla mümkün değildir. Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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