Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum Metaverse toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Forum Metaverse toplantısına katıldı. "Bu siyasette bir ilk, bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" diyen Erdoğan, "Burada önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Gelecek, onu tasarlayana aittir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

"BU SİYASETTE BİR İLK"

Burada dijital teknolojilerin yeni safhası diyebileceğimiz metaverse hakkında konuşmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk, bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihinde dünyanın tamamında bu kadar çok bireyi içine alan değişimlerin bu kadar kısa sürede gerçekleştiği bir dönem herhalde yoktur. Biz, tarlada sabandan, elektronik donanımlı traktörlere, siyah beyaz televizyondan, internetin sunduğu sınırsız alternatiflere, ıslıkla seslenmeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü devrime şahitlik ettik.

"ASIL HEDEFİMİZ..."

Torunlarımız konuya hakimiyetleri ile bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Toplantımızın konusu olan metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızın çocuklarının hayat biçimlerinin birer parçası olacak. Metaverse, Web 3.0 denen çok daha kuşatıcı bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan sadece biri. Tüm dünyanın kullanılabileceği içerikler üretilmesini sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen öncelikle kendi evlatlarımıza sahip çıkmak.

AK Parti, 20 yıllık iktidarı döneminde sadece okul ve hastane binası, sadece yol, tünel, köprü, sadece baraj, sadece spor tesisi inşa etmekle kalmamıştır, yatırımlarla en büyük atılımları gerçekleştirdiğimiz alanların başında gelen iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. 3 bin olan geniş bant internet abonesi sayısını 87.5 milyona çıkardık. Mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 87 milyona, fiber hat uzunluğu 455 bin kilometreye yükseldi.

Uzaydaki yerini güçlü halde almak için kendi uydusunu yapan bir Türkiye var, eski Türkiye yok. Dijital Dönüşüm Ofisi ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Krizler anında kendini daha iyi belli eden hibrit mücadeleler bu çalışmalarla ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor.

"KUŞAK FARKI BAHANESİ..."

Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler dönüp onları yeterince dinlemediklerinin muhasebesini yapmalı. Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz. Önümüzde doğru tespitlerle elde edilmiş çok sayıda başarılı örnekler var. Çocuklarımızın dünyasına dijital teknoloji imkanlarını kullanarak kendi kahramanlarımızı sokarak kendi kültür iklimini oluşturabiliyoruz. Bu konuda tüm kurumlarımıza, STK'lara önemli görevler düşüyor. Metaverse, bize dijital kültür konusuna daha çok odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor.

Ülkemizin potansiyeli, kendi silikon vadisini oluşturacak düzeydedir. Bu alandaki tüm çalışmalara vakit ve kaynak ayıracak yatırımcılara, gençlere ihtiyacımız var. Dijital alanda da yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız, felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA, SİHA, AKINCI'lar yapamıyorsanız her an köle olma ile karşı karşıyasınız. Dijital dünyada da asıl olan kendi ülkemizdir. Özgün yazılımlarımızı geliştirmeden kafamızı yastığa, huzuru kalple koyamayız.

DİJİTAL SEFERBERLİK DÖNEMİ

Elinde silahla dolaşan bir gençlik, AK Parti gençliği olamaz. İşte biz, TEKNOFEST gençliği dedik, şimdi ise metaverse ile birkaç adım öne çıkan gençlik diyoruz. Burada önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Gelecek, onu tasarlayana aittir.

Geçen cuma Çanakkale Köprüsü'nü açtık şifa bulduk, inşallah bu cuma da Tokat Havaalanı'nı açacağız. .