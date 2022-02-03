Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum' dedi.