Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum' dedi.
2022-02-03 23:15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."
YORUMLAR (0)