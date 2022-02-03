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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum' dedi.

51 Dakika Önce
2022-02-03 23:15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.

Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

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