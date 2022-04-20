Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Pençe-Kilit'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sözlerimin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu saldırıda şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ramazan, helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da giderme vesilesidir. AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı, önemine mütenasip şekilde ihya etmenin gayret içindeyiz. İftar buluşmalarımızla, esnaf ziyaretlerimizle, sahur programlarımızla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik, kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. Yeni bir heyecanla, azimle tekrar yola revan oluyoruz. 2023 seçimlerine kadar devam edecek yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Kalbi Türkiye için çarpan herkesle irtibatlarımızı güçlendirmeyi istiyoruz. Herkesi tüm farklılıkların ötesine geçip Türkiye ortak paydasında buluşturmayı arzu ediyoruz.

"ALLAH'IN İZNİYLE 2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKLER"

Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Parti'nin kapıları hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Buradan tüm kardeşlerime, vatandaşlarıma, gençlerimize samimi çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin, son 20 yılında olduğu gibi ülkemizin geleceğine de damgayı beraber vuralım. Gelin bu mübarek Ramazan günlerinde saflarımızı sıklaştıralım. Gelin, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim. Kalplerimizi birbirimize yeniden çok sıkı şekilde kenetleyelim.

İSRAİL'İN MECLİS-İ AKSA BASKINI

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların gölgesinde yaşıyoruz. Salgında sofralarımız, camilerimiz mahzun kaldı. Bu Ramazanı da savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik. Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulüme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir. Coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açık. Ancak bu demek değil ki, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adım başka, Kudüs davamız başkadır. Gerek sayın Abbas'la, gerek sayın Herzog'la görüşmelerde bu konudaki duruşumuzu ve tavrımızı kendilerine ifade ettim. Temennimiz, şu mübarek günlerde Kudüs'teki zulümlerin son bulması.

KUZEY IRAK'TAKİ PENÇE KİLİT HAREKATI

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü tarafından işgal altındaki bölgeleri temizlemeye yönelik harekata bir yenisini ekledi. Hava ve kara harekatı ile kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Pençe Kilit adı verilen harekatla amacımız, hem Irak topraklarını terör örgütü tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almamızdır. Irak ile yakın işbirliğinde yürüttüğümüz harekata katılan kahraman askerlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü olmadığını, tek amacının sınır güvenliği ve komşularının istikrarını sağlamak olduğunu ifade etmek istiyorum. Suriye'de de aynı gaye ile hareket ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine, bulundukları yerlere doğru genişlettik. Bölgede yaşayan her insanı kucaklayan, güvenliğini düşünen tek ülke Türkiye'dir. Başı dara düşen herkesin umudunu ülkemize bağlayarak bizden destek beklemesinin nedeni de budur.

28 Şubat ittifakının gizli ortağı HDP'nin yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca, bu parti görünümlü terör örgütünün varlık sebebi de ortadan kalkacaktır. Ülkemizi bu yapının derdinden kurtarmak 2023'ün en önemli kazanımlarından biri olacaktır.

Bizde riyakarlık yok, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Ne söylüyorsak onu yapıyoruz. Böyle olduğu için de savaşan tarafların bile saygısını kazanan ülke durumundayız. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Biz terörle mücadele imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yarın hangi ülkenin, toplumun neyle imtihan olacağını Allah bilir. Hamdolsun her karşısında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kendi topraklarının, halkının güvencesi olmanın ötesinde tüm dostlarının umut kapısı bir ülkede yaşıyoruz. Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemin yükselen yıldızı bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasisini işleten bir ülkede yaşıyoruz. Biz önümüzdeki meselelere böyle bakıyor, programımızı uyguluyoruz. Türkiye'nin yarınını kurtaracak adımları atıyor, mekanizmaları oluşturuyoruz. Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa, ülkenin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Salgında yaptıklarımız ortadadır. Pek çok farklı başlık altında, her kesime destek sağladık. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomideki etkiyi daha da derinleştirdi. Bu tablo karşısında bize düşen imtihanın farkında olarak önce birliğimize, onunla birlikte 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz bu anlayışla işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri birer birer tamamlayıp hizmete açıyoruz. .