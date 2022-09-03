Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan’a yardım kampanyası talimati

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a ziyaret düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a düzenlediği ziyarette, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinden etkilenen Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kurum ve Bakan Soylu, Pakistan'da incelemelerinin ardından Badin Bölge Komutanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Cuma günü bütün camilerimizde buna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum. Pakistanlı kardeşlerimize gerekli ekipman desteği sağlayarak akabinde kalıcı imalatlarla Endonezya, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'GLOBAL DÜNYANIN İÇİNDE MAALESEF TÜM ÜLKELER BİRBİRLERİNİ ETKİLİYOR'

Pakistan'ın tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Kurum, “Gerçekten çok vahim bir olay. Milyonlarca kardeşimizin etkilendiği, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği sel afetini Pakistan'da yaşadık. Ve aslında baktığınız da Pakistan dünyayı kirletmeyen emisyonu neredeyse sıfır olan ülkelerden biri ama global dünyanın içinde maalesef tüm ülkeler birbirlerini etkiliyor" ifadelerini kullandı. Muson yağmurlarından etkilenen bölgede hasarların çok büyük olduğuna işaret eden Bakan Kurum, “Pakistan'da metrekareye 600-700 kilogram yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin etkilerine baktığınız zaman insanlar evlerde hasar tespitini yapamayacak durumdalar. Çünkü evlerine ulaşamıyorlar. Bugün evlerin hem havadan hem de yerinde incelemelerini yaptık. Evlere ulaşma imkânı yok” dedi.

Kurum, Pakistan'da 2005 ve 2010 yıllarında, meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin 'dost ve kardeş ülkesi' olan Pakistan'a yardım eli uzattıklarını söyleyerek, “Daha önce Pakistan'da yaşanan 2005 ve 2010 yıllarında yine depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşlerimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her türlü yardımı ve desteği yapmıştı. Bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eli ile inşa edilmişti. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu noktada Pakistanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa el birliği içerisinde bizdeki bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız. Bu kardeşlik hukukunun gereğidir. Pakistanlı kardeşlerimiz ‘siz kardeşliğinizi çoktan ödediniz' deseler de kardeşlik ilelebet inşallah sonsuza dek sürecektir. Biz de hep birlikte seferberlik anlayışıyla bu çalışmalarımızı yürütüyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Soylu ve Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün de aralarında yer aldığı heyetle Pakistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.