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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kabil Havalimanı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, 'İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok.' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-07 20:00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kabil Havalimanı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, "İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız." dedi.

Erdoğan'dan Taliban'ın 'geçici hükümet'ine ilişkin açıklama

Erdoğan, Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması hakkında, "Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir" yorumunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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