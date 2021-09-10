Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin köşe taşı Kahramanmaraş sağ olsun bizi yine bağrına bastı. urası 7 güzel adamın şehridir. Aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1 milyon 200 bin Maraşlının şehridir. Bugün Maraş bizi bir kez daha erkeği kadını ile genci yaşlısı, esnafı çiftçisi tüm kalbiyle bağrına bastı. Rabbim uhuvvetimizi güçlendirsin. Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle boğuştuğumuz dönemde ziyaretimizi erteledik. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla afetlerin önlenmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. Afetler sırasında birileri kendi kısır çekişmelerine alet etmenin gayretin içine düşmüştür.

- 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken biz sağlıktan ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık.

- Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu, 128 milyar dolar nerede, bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat anlayışının da önüne geçeceğiz.

- Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarıya taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Bunlar avara kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlar, abesle iştigal edenler bu milletin hiçbir derdine derman olamaz. Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim olmaya kalkanlar bu milletin derdine cevap veremezler.

- Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda hedeflerimiz neredeyse bir el uzaktadır. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık. Artık bunların hasılasını toplama büyük güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vakti

- Türkiye'nin karada, denizde ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışılmasında bin yıllık hazımsızlık var. Bir kez daha tezahür eden birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin bu milletin önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açık. Husumette, İhanette, bozgunlukta ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz de azmimiz de imkanımız da vardır.

- Hiçbir sıkıntıyı eser ve hizmet siyasetimizden geri atmanın bahanesi haline dönüştürmedik, dönüştürmeyeceğiz. Bir yandan süren yatırımları devam ettirdik bir yandan bitenleri hizmete aldık diğer yandan yeni yatırımların temelini attık. Burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Eğitimde 156 dersliğe sahip 6 okulun, 560 yatak kapasiteli pansiyonunun ve bir spor salonunun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın inşa ettiği 1500 kişilik yurdu hizmete açıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.