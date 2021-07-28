Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''doğal gaz'' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız.' Dedi.
2021-07-28 21:45:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor…
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Manavgat'taki olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.
KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ
Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır.
Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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