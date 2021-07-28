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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''doğal gaz'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''doğal gaz'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız.' Dedi.

3 Saat Önce
2021-07-28 21:45:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''doğal gaz'' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor…

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Manavgat'taki olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır.

Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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