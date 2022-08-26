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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

1 Gün Önce
2022-08-26 23:13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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