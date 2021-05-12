Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram sonrası 'normalleşme’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." diyen Erdoğan, "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçek." ifadesini kullanarak, "Ülkemize kinlerini kusanlar ve gönüllü figüranlarını milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

‘Mücadelemizi sürdüreceğiz'

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."

Salgın desteklerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz, üretimi istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz."

‘Mevcut sıkıntıları çözeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Türkiye'yi yirmi yıl öncesinin siyasette ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.