Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.

30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdik. Zafer Bayramı törenlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığımızın Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin ortak bir çatı altında toplanacağı Ay Yıldız Projesi'nin de temelini attık. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023'te tamamlayacağız.

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak. Geçmişte vesayetten, FETÖ'ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımızın artık milletimizin kendisinden beklediği bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz.

Öte yandan 20 bin öğretmen atamasını da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdik. Cumartesi günü de Rize'de Salarha Tüneli'nin açılışını yaptık.

Bugün de yeni eğitim döneminin açılışını gerçekleştirdik. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Salgınla mücadele sürerken afetlerin yol açtığı can kayıplarının da acısını hissettik. Amacımız afet bölgelerinde evleri 1 yıla kadar bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.

Afet gününden beri 3-5 günlük istisnalar dışında bölgeden ayrılmayan bakanlarımız var. Adeta afet bölgesine kamp kurdular.

Avrupa'daki sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç haftada temizledik.

AFAD tespitlerine göre selin vurduğu 3 ilde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı olmuştur. Afetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyiz ama hasar ve can kayıplarını en aza indirecek sistemi kurmak elimizde.

"Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda"

Erdoğan, "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı." dedi.

Erdoğan, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program hakkında Erdoğan şunları söyledi:

"Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz.

Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.