Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yayınlanan videoda tek sermayesi emek ve alın teri olan, Türkiye'nin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sesinden bir mesaja da yer verildi. O mesaj da Erdoğan "Değerli işçi kardeşlerim, değerli emekçiler; tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." dedi. .