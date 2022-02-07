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Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine yapılan paylaşımlara AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu?
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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine yapılan paylaşımlara AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine yapılan paylaşımlara AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yapılan kötü paylaşımlara tepki gösterdi. AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-07 16:44:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine yapılan paylaşımlara AK Partili Bülent Turan ne dedi? Bülent Turan'ın tepkisi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde eşi Emine Erdoğan ile koronavirüse yakalandığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden vatandaşlar ile paylaşmıştı. Paylaşımında Erdoğan, evden çalışmalarını sürdürdüğünü, hastalığı eşi ile birlikte hafif bir şekilde atlattığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan koronavirüs açıklamasının ardından sosyal medyada bazı hesaplardan Cumhurbaşkanı Erdoğan alehine çirkin paylaşımlar yapılmıştı. Yapılan paylaşımları kınayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açıklamalarda bulundu.

 

BÜLENT TURAN NE DEDİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadan yapılan kötü paylaşımlara tepki göstererek, "Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar" dedi. .

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