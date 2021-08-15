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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düştüğünü belirtti.

1 Saat Önce
2021-08-15 15:36:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

"Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. En başta bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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