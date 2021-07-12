Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.

Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı.

Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.

Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.

Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır.

Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz.

Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak.

Bir dönem ülkemizin ilk beş sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olup da geride kaldığını oradaki milletimizle paylaştık. Sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlatılsın diye çözüm sürecini örgütün nasıl baltaladığını anlattık. Hamdolsun Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır. Bölücü zihniyet geriledikçe, şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı artıyor.

15 Temmuz'un beşinci yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, tarihi dersler çıkarılacak bir dönüm noktasıdır.

İstanbul Kadıköy'de bir kilisenin duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı bir provokasyon olarak görüyorum. Bu olay birliğimize yönelik bir operasyondur.

Kurban Bayramı tatili 9 iş günü. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. 19 Temmuz idari izin sayılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.