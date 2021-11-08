DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sabahları portakal suyu içmek mi faydalı yoksa süt içmek mi?
27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Otomotiv zorlu virajda; boyaya çiziğe takılmayın
Amy Winehouse'un eşyaları milyonlarca dolara satıldı
Pakistan'da hükümet, terör örgütü TTP ile ateşkes yapıldığını duyurdu
Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak
Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı
Boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmeli?
Politika faizinde enflasyondan uzaklaşılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarından kaldırıldı
Almanya'da yoğun aşılamaya rağmen yoğun bakımlar çöktü
Borsa rallisinde yabancı katılımı azmış!
Fed Başkanı Powell’dan 'eşitsizlik ve işsizlik' açıklaması
Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarından kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarından kaldırıldı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık' diyerek müjdeyi verdi.

1 Saat Önce
2021-11-08 20:35:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarından kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak en büyük avantajımız her alanda son 19 yılda gerçekten çok güçlü bir alt yapıyı kurmamızdır. Türkiye salgınla mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip bulunduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek zemini gösteriyor. Yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir ve daha da aşağı çekeceğiz. Sanayi üretiminde kesintiye meydan vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette oluşturduğu sıkıntıları da geride bıraktık.

SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

"ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirebilecekleri, vaktini ve enerjisini çalabileceklerini biri sananlar ile kendi ihtirasları uğruna onların değirmenine su taşıyanların kursakların bırakmak bizim boynumuzun borcudur.

Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle 19 yılda bu seviyesine nasıl biz getirdiysek inşallah 2023 hedeflerine ulaştırmaya, gençlerine 2053 vizyonunu emanet etmeyi rabbim bize inşallah gösterecektir.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş