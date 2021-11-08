Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarından kaldırıldı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık' diyerek müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak en büyük avantajımız her alanda son 19 yılda gerçekten çok güçlü bir alt yapıyı kurmamızdır. Türkiye salgınla mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip bulunduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek zemini gösteriyor. Yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir ve daha da aşağı çekeceğiz. Sanayi üretiminde kesintiye meydan vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette oluşturduğu sıkıntıları da geride bıraktık.

SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

"ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirebilecekleri, vaktini ve enerjisini çalabileceklerini biri sananlar ile kendi ihtirasları uğruna onların değirmenine su taşıyanların kursakların bırakmak bizim boynumuzun borcudur.

Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle 19 yılda bu seviyesine nasıl biz getirdiysek inşallah 2023 hedeflerine ulaştırmaya, gençlerine 2053 vizyonunu emanet etmeyi rabbim bize inşallah gösterecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.