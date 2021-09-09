Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceği açıklandı. Erdoğan'ın ABD ziyaretinin 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği duyuruldu.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenecek liderler zirvesine katılacak ve genel kurula hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Erdoğan Bosna Hersek ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Hertzog'un da New York'a gelmesi halinde bir görüşme yapabileceklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı ABD temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan ve yeniden inşaa edilen Türk Evi'nin açılışını da yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.