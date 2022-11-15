Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Erdoğan'a taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi için gösterdikleri çabadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

Biden ayrıca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle Erdoğan'a taziyelerini iletti. .