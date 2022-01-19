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Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni bir ittifak daha siyaset sahnesine çıktı
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Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni bir ittifak daha siyaset sahnesine çıktı

İşçi Partisi'nin gündeme getirdiği sol partilerin birleşeceği ittifak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan 8 parti temsilcisi fikir alış verişin de bulundu.

50 Dakika Önce
2022-01-19 09:06:32
Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni bir ittifak daha siyaset sahnesine çıktı

Seçimler yaklaştıkça yeni ittifaklar da Türkiye gündeminde yer almaya başladı.

Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra 8 partinin anlaşttığı yeni bir ittifak daha siyaset sahnesine çıktı.

Bilindiği üzere kulislerede uzun zamandır üçüncü bir ittifakın kurulacağına ilişkin iddialar gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye İşçi Partisi(TİP) Erkan Baş katıldığı bir televizyon programında üçüncü bir ittifak için görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Bu iddiaların ardından solun solu olarak tabir edilen partiler ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıya TİP, SMF, EMEP, TÖP, HDP, EHP Halkevleri ve TKP temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası ortak bir açıklama yapıldı.

''DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN ÖNÜ AÇILABİLİR''

''Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir'' denilen açıklamada, ''İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır.

Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye'nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz'' ifadeleri kullanıldı. .

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