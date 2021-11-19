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Cumhur ve Millet İttifakı'na karşı üçüncü ittifak geliyor

Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti’nin “üçüncü ittifakı kuracakları ifade ediliyor.

3 Saat Önce
2021-11-19 12:22:46
Cumhur ve Millet İttifakı'na karşı üçüncü ittifak geliyor

Siyasi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan yüzde 50+1 kuralı ile ilgili tartışmalar devam ederken Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışında üçüncü ittifak iddiası dikkat çekti.

Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti'nin “üçüncü ittifakı kuracakları ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre “Sol İttifak” olarak anılacağı öğrenilen siyasetteki yeni güç birliğinin “parlamento seçimlerine ayrı gireceği” fakat “muhalefetin belirleyeceği ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği” değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜLDÜ

5 Kasım'da Kocaeli'de gazetecilere açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP ile görüştüklerini söyleyerek “İttifaklara kapalı bir parti olmadıklarını” belirtti.

“HDP ile bazı konularda benzer düşünmediklerini” vurgulayan Baş, “Temel bir takım yaklaşımlarda ortaklaştıktan sonra yeni bir ittifak mümkün. İttifaklar HDP'yi kapsamalı” demişti.

Ortaya çıkan yeni tablo kapsamında TİP Genel Başkanı Baş, önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, partili heyetlerin de hazır bulunduğu toplantıda Kılıçdaroğlu ve Baş'ın gündem maddelerinden biri üçüncü ittifak oldu.

Toplantıda seçim sürecinde izlenmesi planlanan yol haritası üzerinden görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Baş'ın “yeni kurulacak ittifakın önemine” dikkat çektiği, Kılıçdaroğlu'nun da “sol ittifakın demokrasiye katkı sağlayacağı” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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