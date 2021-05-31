Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi kısıtlama var mı?

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinin ve saatlerinin değiştiğini açıkladı. Peki Cumartesi kısıtlama var mı? Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki hafta sonu hangi saatler arasında sokağa çıkmak serbest? Cumartesi sokağa çıkma hangi saatlerde serbest? Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme döneminin ayrıntılarını duyurdu.

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinin ve saatlerinin değiştiğini açıkladı. Peki Cumartesi kısıtlama var mı? Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki hafta sonu hangi saatler arasında sokağa çıkmak serbest? Cumartesi sokağa çıkma hangi saatlerde serbest? Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme döneminin ayrıntılarını duyurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine toplantısı ile 1 Haziran sonrası sürecin detayları belli oldu. Vatandaşlar da hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi;

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

RESTORAN VE KAFELER DÜZENLEME

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.