Cübbeli’den ülkücülere taziye ve destek mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli ve ülkücü camianın bir araya geldiği dünkü Ülkücü Şehitleri Anma Programı'nın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ‘Cübbeli Ahmet’, ülkücü camiaya yönelik taziye ve destek mesajlarını paylaştı

Ahmet Mahmut Ünlü'den Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenleyen MHP'ye destek geldi. Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi tweet ile şunları söyledi:

“Dinsiz komünistlerin Türkiye'yi işgâl etmemesi için seve seve fedâ-i cân eden beş bini aşkın ülkücü şehîtlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. İran devrimini İslâm devrimi sanarak sapıtan mücâhit bozuntularına rağmen İslâm ve vatan dâvâsından aslâ tâviz vermeyen, günümüzde dahî vatanımızın tapusu mesâbesindeki olan yegâne hareket olan ülkücü câmiaya duâ ve tâziyelerimizi bildirir, bu vesîle ile ülkücü şehîtlerimize Rahmân Teâlâ'dan rahmet-i vâsia niyâz ederim. Bu vesîle ile vatan ve din düşmanlarına karşı Türkiye'yi kanlarıyla ve canlarıyla savunacaklarına, dinlerini ve dâvâlarını zaman ve zemîne göre satabilen eyyâmcılarla mücâdele edeceklerine dâir ülkücüler adına ant içen Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ve çalışma arkadaşlarına Cenâb-ı Mevlâ'dan hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler, nusret ve teyitler talep ederim. Bu dâvânın kurucusu olan merhûm Başbuğ Alparslan Türkeş, vatan şehîdi merhûm Gün Sazak Beyefendi'ye ve bu kutlu dâvâda sebât ederek vefât eden cümle şühedâya ziyâde rahmetler niyâz ederim. Âmîn!”

.