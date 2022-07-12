Cübbeli Ahmet'ten Ümit Özdağ'a destek, Diyanet'e uyarı

Cübbeli Ahmet (Ahmet Mahmut Ünlü), sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı destekleyen açıklamada bulundu.

Cübbeli Ahmet, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek verdi. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet, "Diyanet'i, vehhabileri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.

Ümit Özdağ'a destek

Cübbeli Ahmet, Özdağ'ın dikkat çektiği isim hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Tozlu Camii'nde konuşma yapan Vehhâbî Selefi Davetçi Osmân el-Hamis hakkında yaptığı açıklamaya dâir bir teyid bir de tashih yapıyorum."

Diyanet'e iç savaş uyarıları

Cübbeli Ahmet, Diyanet'i de 'iç saavaş' uyarısında bulunarak şöyle konuştu:

"Diyanet'in başında bu kafada olan adamlar olunca kimse dur demez. Biz Diyanet'in camilerinde Mehmet Görmez'in zamanından beri yasaklanmışız. 28 Şubat'tan beri yasaklanmışız. Görmez de buna destet vererek bütün camilerden men etti. Biz de camide konuşamıyoruz. Bize konuşma hakkı verilmiyorken bize kafir diyen bu adamlar bütün milleti iç savaşa sürükleyecek bu adamlar Diyanet'in camilerinde kimi müftülerin davetleri ile konuşuyorlarsa bu milli bir tehlikedir. Diyanet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet'i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabiliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız... Diyanet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık itikadlı vehhabî zihniyetli adamları da tespit edip ihrac etmeli ve câmiileri de mutlaka kontrol altına almalıdır."