Cübbeli Ahmet'ten tepki çeken 'İmam Hatip Okulları açıklaması'

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Çocuklarınızı imam hatip lisesine göndermeyin, düz okullara gönderin' ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge' programına katılan Cübbeli Ahmet ismi ile bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatip Liseleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

'DAHA AZ HASARLA ÇIKARLAR'

Ünlü, “Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "aaaa niye?" diye karşılık vermesi üzerine Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor, Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca...”

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklaması, İmam Hatip Camiası ve İmam Hatip Okullarını bitirenler arasında derin üzüntü yarattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.