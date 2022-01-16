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'Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya tepki

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen pek çok dinde dünyadaki ilk insanlar olarak kabul edilen İslam dininin ilk peygamberi Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği sözleri eleştirdi.

3 Saat Önce
2022-01-16 16:48:58
'Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya tepki

Şarkıcı Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan 'cahil' diye bahsetmesine tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü, Sezen Aksu'nun gözde sanatçı olarak görülmesine dikkat çekerek toplumu eleştirdi.

Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik söylediği sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Şarkı sözlerinde şu ifadelere yer verildi: "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete, Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e"

Ahmet Mahmut Ünlü, Sezen Aksu'nun şarkısı için şunları söyledi:

Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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