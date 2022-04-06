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Cübbeli Ahmet'ten imam hatipli öğrencilerin ailelerine tepki

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatip Liseleri'nde artan deizm ve ateizm oranları ile ilgili yayımladığı videoda ''Solcudur, komünisttir, kemalisttir bu aileler sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş'' ifadelerini kullandı.

58 Dakika Önce
2022-04-06 08:22:46
Cübbeli Ahmet'ten imam hatipli öğrencilerin ailelerine tepki

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi adıyla videolarını yayımladığı YouTube kanalında yeni bir video daha paylaştı.

Paylaşılan videoda, gençler arasında artış gösteren 'Deizm' ve 'Ateizm' konuları hakkında konuşan Cübbeli Ahmet ''Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?'' dedi.

Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, ''4500 kişi Cerrahpaşa'ya müracat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış'' ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE YAKIN KESİMDEN BİLGİ ALDIM

Kafalarına taş yağmadığı için şükredilmesi gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet, ''Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı'nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki'' açıklamalarında bulundu.
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