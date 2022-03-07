Cübbeli Ahmet'ten iktidara eleştiri: 'Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza'

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarım politikaları nedeniyle AK Parti iktidarına 'Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza' deyip ekledi: 'Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum.'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu kez Rusya ve Ukrayna krizi üzerinden AK Parti iktidarını eleştirdi. Türkiye'nin yüzde 80 buğdayının Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini belirten Cübbeli, benzin ve ayçiçek yağı kuyruklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye'nin yüzde 80 buğdayı maalesef Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Bu zaten çok büyük tehlikedir. Görmüyor musunuz en ufak bir şey de hücum ediyorlar ortalığa. Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum."

"Bir Konya ovasında çıkan buğday bütün dünyaya yetecekken maalesef Konya ovası bata bata gidiyorsa yazıklar olsun bizim tarım politikamıza…"

İstifa eden eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz' diyenlere karşı şunu söylüyorum, Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor" sözlerini hatırlatan Cübbeli AHmet Hoca, "Paramız var ithal ediyorsun ama bir savaş çıktığı zaman paran da para etmiyor" dedi. .