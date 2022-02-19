'Cübbeli Ahmet'ten idam çıkışı: Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın

Gündemdeki kadın cinayetleriyle ilgili çıktığı bir programda konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, 'Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin. Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım' dedi.