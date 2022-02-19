'Cübbeli Ahmet'ten idam çıkışı: Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
Gündemdeki kadın cinayetleriyle ilgili çıktığı bir programda konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, 'Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin. Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım' dedi.
2022-02-19 08:03:20
Kamuoyunda 'Cübbbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, TV100 ekranlarında yayınlanan Ertan Özyiğit'in moderatörlüğü yaptığı Kayıt Dışı programına konuk oldu. Ünlü, idam cezalarıyla ilgiili dikkat çeken açıklamarda bulundu.
"ÇOK CAYDIRICI CEZALAR VERİLSİN"
Son zamanlardaki kadın cinayetleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, "İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. Biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin" dedi.
"SULTAN AHMET'TE SALLANDIRILMASI LAZIM"
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