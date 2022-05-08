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TIMETURK / GÜNDEM / Cübbeli Ahmet'ten HDP'lilere tepki: Allah rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun

Cübbeli Ahmet'ten HDP'lilere tepki: Allah rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, son sohbetinde HDP’yi ve HDP'ye oy verenleri hedef aldı.

2 Gün Önce
2022-05-08 12:46:09
Cübbeli Ahmet'ten HDP'lilere tepki: Allah rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun

Twitter hesabından HDP'yi hedef aldığı videosunu paylaşan Cübbeli, “PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!” dedi.

Ünlü, HDP için, “Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Allahım yüzde 10 yüzde 11 reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah'ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Yahudi'ye çalışıyorlar. O Saadet o DEVA da onlara çalışıyor” diye konuştu.

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HDP'DEN YANIT

Ünlü'nün bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi. Beştaş, Ünlü'nün paylaştığı twiti alıntılayarak, “Cevap vermeye değmezsin ama neyse; HDP düşmanlığı, bu ülkede suçunu örtmek isteyenlerin son sığınağıdır. Bu halkı, milyonlarca insanın iradesini hiçe sayanlardan kurtaracak tek güç HDP'dir. İyi ki HDP var' ifadelerini kullandı. .

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