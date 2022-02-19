Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları

'Cübbeli Ahmet' olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programının konuğu olan Ünlü, Tarkan'ın yayına giren 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

Ünlü, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahşetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?" dedi. .