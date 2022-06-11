Cübbeli Ahmet'ten ekonomik kriz sitemi: Sohbetlere gelen giden azaldı

Ekonomik kriz nedeniyle sohbetlerine insanların gelemediğini ifade eden Ahmet Mahmut Ünlü, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş” dedi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi.

Ünlü, videosunda bir itirafta daha bulunarak, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş ama imkanlarımız arttı derdimiz neden din değil yahu? Allah uyandırsın milleti.” dedi.

"Şimdi olsa ‘bizimkisi iktidarsız

çıktı' diye Instagram'dan paylaşır"

Öte yandan Ünlü, son sohbet toplantısında yazdığı yeni kitabını da tanıttı.

600 yıl önce yaşamış fıkıhçı Muhammed Senusi'nin tercümesini kitaplaştıran Cübbeli Ahmet, Kuran'da faydalı duaları Senusi'nin önerilerine göre tercüme ettiğini aktardı.

Kitapta cinden büyüden korunmaya yönelik okunması gereken duaları da anlattığını aktaran Cübbeli Ahmet bu konuyu “esprili” bir şekilde söyledi.

Konuşmasında “Kitabı cinci hocalara gitmeyin diye yazdım” ifadelerini kullanan Cübbeli, “Öyle büyüler var ki evli çiftler 20 sene beraber olamıyor. Kadınlarda haya var diye açıklamıyor. 20 sene sonra ancak bozuluyor. Şimdi olsa ‘bizimkisi iktidarsız çıktı' diye Instagram'dan paylaşır” deyince dinlemeye gelenleri güldürdü.