Cübbeli Ahmet'ten ''domuzdan kalp nakli'' açıklaması

Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ABD’de ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledilmesi ile ilgili konuştu.

ABD'deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. Alınan özel izinle yapılan ameliyatın 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

David Bennett'ın ameliyattan bir gün önce, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Ameliyatın karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu aynı zamanda benim son şansımdı" dediği aktarıldı.

DOMUZDAN KALP NAKLİ YORUMU

‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ABD'de meydana gelen domuz kalbi naklini yorumladı.

Odatv'ye konuşan ‘Cübbeli Ahmet Hoca' “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran'da caiz değildir.” dedi.

‘Cübbeli Ahmet Hoca' “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir.” diye konuştu.

Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.